بطريرك الكاثوليك يمنح الرتبة القمصية لراعى سانت تريزا بالشرابية

ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهى الاحتفالى، بمناسبة منح الرتبة القمصية للأب مرقس لطفى، راعى كنيسة القديسة تريزا بالشرابية، وكذلك الاحتفال باليوبيل الفضى لسيامته الكهنوتية.





أقيمت الصلاة بكنيسة القديسة تريزا بالشرابية، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص مرقس لطفى، راعى الكنيسة، والقمص بيشوى فوزى، الوكيل البطريركى بالقاهرة، وراعى كنيسة السيدة العذراء بالقللى، والأب بيشوى رسمى، مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، ولفيف من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

وألقى البطريرك كلمة العظة، والتى بدأها بتقديم التهنئة للأب الراعى بمناسبة اليوبيل الفضى لسيامته الكهنوتية، وكذلك لحصوله على الرتبة القمصية، مشيرًا إلى أن الدور الأساسى للكاهن هو "صيد النفوس البشرية" على مثال الآباء الرسل.

وعقب كلمة العظة، أقيمت مراسم منح الرتبة القمصية للأب مرقس لطفى، وفى نهاية القداس، ألقى القمص مرقس كلمة عبر فيها عن امتنانه للرب، ولغبطة أبينا البطريرك، والأنبا باخوم على حضورهما وتعضيدهما له.

كما وجه الشكر والتقدير للآباء الكهنة والأخوات الراهبات، الذين حرصوا على المشاركة فى الاحتفالية، وكذلك أبناء الرعية على الأمور التنظيمية، وكافة الشعب المشارك من مختلف الرعايا.

كما أهدت الرعية هدية تذكارية للقمص الراعى، وختم البطريرك صلاة القداس الإلهى بمباركة الحضور، وإعطائهم البركة الرسولية.