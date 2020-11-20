انطلاق مهرجان "ليزر- رن" بمتحف الطفل اليوم الجمعة

قال الدكتورنبيل حلمى، الأمين العام لجمعية مصر الجديدة، إن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" سوف يشهد غدا الجمعة وعلى مدار 4 ساعات فعاليات مهرجان يجمع بين رياضة الجرى والرماية تحت عنوان "ليزر رن"، في تجربة فريدة ورياضة جديدة، وغير مألوفة أو من الصعب ممارستها في أي مكان كونها تتطلب خبرة كبيرة.
وأشار "حلمى" إلى اللعبة تساعد على تقوية حواس التركيز والتوافق العصبي البدني وتنشط حواس جديدة بالمخ إلى جانب تنمية روح المنافسة وروح الفريق والتعاون لدي الأطفال، موضحا أن تنظيم المهرجان يأتى بالتعاون مع اكاديمية VIGRO الرياضية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن المهرجان يأتى من منطلق حرص المتحف على تقديم كل جديد ومتطور لأطفالنا لمواكبة العصر وإثقال مهارتهم الفنية والابداعية والرياضية.
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وأكد "عبدالوارث" إن فكرة تلك الرياضة هي أن يقوم اللاعب بالجري ثم يتوقف عند محطة الرماية ليقوم بالرماية وهو على مجهود الجري ثم يجري مجدداً ثم الرماية، وهكذا يتم تكرار الرماية ومسافة الجري.
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