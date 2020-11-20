صور : أمطار متوسطة فى الإسكندرية.. وانتشار سيارات نزح المياه

ويتابع محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى، وأحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية عمليات نزح مياه الأمطار أولا بأول.

وشهدت منطقة كورنيش المنتزه، أمطارا متوسطة، بينما كانت هناك أمطار خفيفة على منطقة الفنون الجميلة بجليم، وأمطار متوسطة وغزيرة بمنطقة سيدى بشر، وجار أعمال سحب تجمعات المياه بمنطقة جمال عبد الناصر.

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