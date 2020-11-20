أغنية " الله على مصر" ترصد إنجازات القطاع الصحى في عهد الرئيس السيسى.. فيديو

شهدت الدولة المصرية خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، وعلى رأسها إنجازات القطاع الصحى، وغيرها من المشروعات في مختلف المحافظات.
ورصدت أغنية "الله على مصر"، للفنان محمد الشرنوبى ما تم تنفيذه مؤخرا من إنجازات كبيرة للحفاظ على صحة المصريين وعلى رأسها 100 مليون صحة والتأمين الصحى الشامل وغيرها.
وضعت الدولة المصرية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، حيث تم فحص المواطنين ضمن مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون للكشف على مرضى فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية، فضلا عن منظومة التأمين الصحى الشامل .
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