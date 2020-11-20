بالأسماء .. الأوقاف تفتتح 49 مسجدا اليوم فى 10 محافظات

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وأوضحت الأوقاف أن المساجد التى سيتم افتتاحها هى: 13 مسجدا بمحافظة أسيوط، و11 مسجدا بمحافظة البحيرة، و6 مساجد بمحافظة الفيوم، و5 مساجد فى محافظة الدقهلية، و3 مساجد بكل مديرية من مديريات الجيزة والمنيا والشرقية ودمياط، ومسجد واحد فى كل من محافظة الغربية والقليوبية.
وذكرت الوزارة، فى بيان سابق لها، أن ذلك يأتى فى إطار خطة الأوقاف لافتتاح أكثر من 500 مسجد جديد، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه فى 81 يوما فقط 501 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة.
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