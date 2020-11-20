وزيرا الأوقاف والآثار ومحافظ القاهرة يفتتحون مسجد الإمام الشافعى بعد تطويره

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وخالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مسجد الإمام الشافعى، اليوم الجمعة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.





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