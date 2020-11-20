أمطار خفيفة ومتوسطة .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم : عظمى القاهرة 23

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، لطيفا نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، فيما تنشط الرياح على هذه المناطق، أما جنوب سيناء فيكون الطقس معتدلا والرياح معتدلة، وقد تنشط أحيانا، وكذلك طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، بينما تكون الرياح نشطة ومثيرة للأتربة على شمال الصعيد.





كما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء. وتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد بعض مناطق القاهرة الكبرى أمطارا خفيفة إلى متوسطة، وعلى بعض مناطق الوجه البحرى تكون "متوسطة"، فيما تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية ومطروح ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش) أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا، أما على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد فيتوقع أن تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة (نسبة توقع 30 % تقريبا). وعن الوصف الفنى لخرائط الطقس، فيتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بإمتداد منخفض السودان. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فستكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 23 15 الاسكندرية 21 17 وادى النطرون 22 16 طنطا 22 16 شبين الكوم 22 17 دمنهور 22 17 بلطيم 22 18 مطروح 20 16 السلوم 19 15 سيوة 20 11 بورسعيد 24 19 دمياط 24 18 الزقازيق 23 17 المنصورة 23 17 الاسماعيلية 24 15 السويس 24 16 العريش 24 16 رفح 23 15 راس سدر 25 16 نخل 23 09 نويبع 25 20 طابا 24 19 كاترين 18 08 الطور 24 18 شرم الشيخ 27 20 الغردقة 28 18 مرسى علم 27 18 الفيوم 24 15 بنى سويف 24 15 المنيا 25 14 اسيوط 24 13 سوهاج 25 14 قنا 26 14 الاقصر 26 14 اسوان 27 15 ادفو 27 15 ابوسمبل 27 14 الوادى الجديد 26 13 شلاتين 28 20 ابورماد 28 20 حلايب 28 21 رأس حدربه 26 21

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