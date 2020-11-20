منابر مصر تتحدث اليوم عن الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره

وأوضحت الوزارة، فى بيان سابق لها، أن ذلك سيكون بمناسبة افتتاح مسجده اليوم بعد صيانته وتطويره بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والآثار، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه، من موازنة وزارة الأوقاف، ومواردها الذاتية.

وشددت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

وأعربت الوزارة عن ثقتها فى سعة أفق أئمتها، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.