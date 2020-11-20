فيديو.. عبد الغفار : 6 مليارات جنيه لتوفير بنية معلوماتية داخل الجامعات

وأضاف خلال حوار مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن جامعة القاهرة تعاقدت على نظام البلاكبورد لتسهيل التعلم عبر الإنترنت. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن العقبات التى تواجه العملية التعليمية على مستوى العالم، سببها جائحة كورونا التى فرضت نظام التعليم أونلاين، الذى لم يكن هناك خبرات متراكمة للتعامل معه بشكل أمثل.

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