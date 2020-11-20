اعلن يوسف يوسف اوباما لاعب نادى الزمالك خطوبته اليوم , ونشر صورتين من خطوبتة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ". وجهت الاعلامية رضوى الشريينى رسالة الى متابعيها ونشر عدة صور لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة " قبل ما تحاولي تكوني جديرة باللي حواليكي... لازم تكوني جديرة بنفسك الاول ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. يوسف أوباما يعلن خطوبته .. و ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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