فى ختام زيارته.. وزير الرى يهدى درع الوزارة لوزير البيئة الكونغولى

قدم الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، درع الوزارة لكلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تكريما له، وذلك فى ختام زيارته لمصر التى استمرت عدة أيام.





وأكد وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لبيان صحفى لوزارة الرى المصرية، سعادته بالزيارة، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين فى مجال الموارد المائية لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولى.

كان الوزير الكونغولى، والوفد المرافق له، قد قاموا بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه، للتعرف على أنشطة المركز ومعاهده البحثية، وكذلك زيارة نموذج قناطر ديروط بمعهد بحوث الهيدروليكا، والمعامل المركزية للرصد البيئى، وذلك بهدف التعرف على المجهودات البحثية فى تطوير عملية إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.