وأكد وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لبيان صحفى لوزارة الرى المصرية، سعادته بالزيارة، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين فى مجال الموارد المائية لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولى.
كان الوزير الكونغولى، والوفد المرافق له، قد قاموا بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه، للتعرف على أنشطة المركز ومعاهده البحثية، وكذلك زيارة نموذج قناطر ديروط بمعهد بحوث الهيدروليكا، والمعامل المركزية للرصد البيئى، وذلك بهدف التعرف على المجهودات البحثية فى تطوير عملية إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى ختام زيارته.. وزير الرى يهدى درع الوزارة لوزير البيئة الكونغولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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