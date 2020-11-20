المسلمي يهنئ أميرة يسري الديب بالفوز في انتخابات مجلس النواب

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الكاتب الصحفي الزميل محمد المسلمي الدكتوره أميرة يسري الديب عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، شرق الدلتا بفوزه في انتخابات مجلس النواب.

وأشاد محمد المسلمي بوالدها اللواء يسري الديب رئيس هيئة الأبنية التعليمية وما يتمتع به من تاريخ وطني مشرف نتج عنه هذا الناجح الباهر لابنته، وأنه يتميز بسيرة طيبة وأخلاق حميدة ونبيلة ووجه إنساني بشوش مبتسم دائما، مؤكدا على خدماته الجليلة التي يقدمها للجميع بلا مقابل في كافة المجالات.

وتمنى محمد المسلمي للدكتوره أميرة يسري الديب وللقائمة الوطنية من أجل مصر مزيدا من التقدم والازدهار والرقي في خدمة الوطن والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لمصرنا الحبيبة الغالية بقيادة الرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسي حفظه الله ورعاه.