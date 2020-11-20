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محمد سياف - ابو ظبي - وفقا لوكالة الأنباء البريطانية bbc طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من القادة المسلمين قبول “ميثاق القيم الجمهورية” كجزء من حملة واسعة النطاق على الإسلام الراديكالي. وأعطى ماكرون المجلس الفرنسي للعقيدة الإسلامية (CFCM) مهلة 15 يومًا لقبول الميثاق. وقد وافق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية على إنشاء مجلس وطني للأئمة ، يُقال إنه سيصدر للأئمة اعتماد رسمي يمكن سحبه في حال حدوث تجاوز من الإمام. ويأتي ذلك في أعقاب ثلاث هجمات يشتبه في أنها إسلامية في أماكن متفرقة في فرنسا.

ماكرون يدعو القادة المسلمين قبول “ميثاق القيم الجمهورية”

ينص الميثاق على أن الإسلام دين وليس حركة سياسية ، بينما يحظر أيضًا “التدخل الأجنبي” في الجماعات الإسلامية. ودافع ماكرون بقوة عن العلمانية الفرنسية في أعقاب الهجمات ، التي تضمنت قطع رأس مدرس كان قد أظهر رسوما كاريكاتورية للنبي محمد صلي الله عليه وسلم خلال مناقشة مع تلاميذة الشهر الماضي. في وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، التقى الرئيس ووزير داخليته ، جيرالد دارمانين ، بثمانية من قادة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في قصر الإليزيه.

وقال أحد المصادر لصحيفة لو باريزيان بعد الاجتماع “سيتم إدراج مبدأين باللونين الأبيض والأسود [في الميثاق]:

أولا رفض الإسلام السياسي

ثانيا رفض أي تدخل أجنبي

إجراءات فرنسية جديدة للتصدي “الانفصالية الإسلامية” في فرنسا

تم الاتفاق على تشكيل المجلس الوطني للأئمة. كما أعلن الرئيس ماكرون عن إجراءات جديدة للتصدي لما أسماه “الانفصالية الإسلامية” في فرنسا. تشمل الإجراءات مشروع قانون واسع النطاق يسعى إلى منع التطرف. تم كشف النقاب عنه يوم الأربعاء ، ويتضمن إجراءات مثل:

قيود على التعليم في المنزل وعقوبات أقسى لمن يرهب المسؤولين الحكوميين لأسباب دينية

إعطاء الأطفال رقم تعريف بموجب القانون يتم استخدامه لضمان ذهابهم إلى المدرسة. قد يواجه الآباء الذين يخالفون القانون عقوبة تصل إلى ستة أشهر في السجن بالإضافة إلى غرامات كبيرة

حظر مشاركة المعلومات الشخصية لأي شخص بطريقة تسمح للأشخاص الذين يريدون إيذائهم بتحديد مكانهم

وقال دارمانين لصحيفة لو فيجارو يوم الأربعاء “يجب أن ننقذ أطفالنا من براثن المتطرفين”. ويناقش مجلس الوزراء الفرنسي مشروع القانون في 9 ديسمبر / كانون الأول.

حادث مقتل صمويل باتي وحملات الكراهية علي الانترنت

صمويل باتي ، المعلم الذي قُتل خارج مدرسته الشهر الماضي ، استُهدف بحملة كراهية عبر الإنترنت قبل وفاته في 16 أكتوبر.

نشرت صحيفة لوموند رسائل بريد إلكتروني تم إرسالها بين باتي وزملائه في الأيام التي تلت عرض الرسوم المتحركة في الفصل.

وكتب باتي: “إنه أمر محزن حقًا ، وخاصة لأنه يأتي من عائلة لم يكن طفلها في درسي وليس شخصًا أعرفه”. “لقد أصبحت شائعة خبيثة.”

كتب لاحقًا في رسالة بريد إلكتروني منفصلة: “لن أعمل أي تدريس آخر حول هذا الموضوع – سأختار حرية أخرى كموضوع للتدريس”.

غضب في جميع البلدان الإسلامية ضد ماكرون وتصريحاته المعادية للاسلام

في وقت سابق من هذا العام ، وصف الرئيس ماكرون الإسلام بأنه دين “في أزمة” ودافع عن حق المجلات في نشر رسوم متحركة تصور النبي محمد صلي الله عليه وسلم. تعتبر مثل هذه الرسوم على نطاق واسع من المحرمات في الإسلام ويعتبرها المسلمين مسيئة للغاية مما ساهم في تأجج الغضب لدي المسلمين في جميع انحاء العالم ضد فرنسا. بعد هذه التعليقات ، أصبح الزعيم الفرنسي شخصية مكروهه في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة. كما دعا المتظاهرون إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

المصدر bbc

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