الأهلي والزمالك في مهمة الإثارة.. الملكي يبحث عن عرش القارة والأحمر يخطط لزعامة إفريقيا

فى مصر تدور كرة القدم فى فلك الأهلى والزمالك، وهو التنافس الأكثر ضراوة ليس على الساحة العربية فحسب وإنما على الصعيد الأفريقى أيضاً، حينما يلتقى الناديان وجهاً لوجه تتوقف الحياة فى مصر، يتم تقسيم كل جانب من جوانب الحياة فى المحروسة إلى معسكرين، إما أحمر أو أبيض، فانعكس الصراع بين عملاقى القارة الأفريقية على كل شيء فى مصر، تجسد فى السينما المصرية، الأغاني، الكتب، حتى انعكس على الأحداث السياسية التى تمر بها البلاد.

ليس هناك بطولة لا يكون تنافس الأهلى والزمالك عنوانها فهو صراع يجسد المعنى الأساسى لكرة القدم في مصر، وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907 ، وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.

ورغم الأحمر والأبيض صعدا لمنصات التتويج سواء المحلية أو الافريقية هذا الموسم لكنهما يرفعان شعار "البحر يحب الزيادة" بطولتين مسار صراع الاهلى والزمالك في حلبة التنافس يسعى كل نادى للفوز بهما وهو مانلقى عليه الضوء في السطور التالية..*3 بطولات من نصيب الاهلى والزمالك

نجح الاهلى في التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بأرقام قياسية فريدة وللمرة الخامسة على التوالى والثانية والأربعين فى تاريخ القلعة الحمراء، بينما اكتفى الزمالك بحصد لقب السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى والسوبر المحلى على حساب المارد الأحمر بركلات الترجيح.

*دوري الابطال الأفريقي

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" إلى نهائى البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين، أما آخر ظهور للنادى الأهلى فكان فى 2018 بعد عام واحد فقط من الظهور فى نهائى 2017، وخسر أمام الترجى (4-3) بمجموع المباراتين.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.*كأس مصر

يفتش الأهلى عن استعادة لقب كأس مصر حيث ضرب موعداً مع أبو قير للأسمدة في دور الثمانية للبطولة والمقرر لها عصر السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية وفى حالة فوزه يلاقى الاتحاد السكندرى في الأول من ديسمبر المقبل فيما تقام المباراة النهائية في الخامس من الشهر ذاته .

ويسعى الاهلى للجمع بين بطولتى الدوري وكأس مصر هذا الموسم فلقد فعلها 14 مرة سابقاً، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.

وعلى نفس الوتيرة يسعى الزمالك للحفاظ على لقبه كبطل لكأس مصر حيث تنتظره مواجهة مع نادى مصر في الثامنة مساء السبت على ستاد الجيش بالسويس بدور الثمانية وفى حالة فوزه يلاقى طلائع الجيش في الأول من ديسمبر المقبل بالدور قبل النهائي للبطولة وتقام المباراة النهائية في الخامس من الشهر ذاته.

ويفصل الزمالك عن الحفاظ على لقبه فى كأس مصر ثلاث مباريات فقط ليصل للبطولة رقم 28 فى تاريخه والتى تعد البطولة المحببة لجماهيره في العقد الأخير حيث توج بها ستة مرات مقابل تتويج وحيد بالدوري.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.