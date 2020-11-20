المصريون بالخارج يواصلون طباعة بطاقات الاقتراع في جولة إعادة المرحلة الأولى لانتخابات النواب

يواصل المواطنون المصريون بالخارج اليوم (الجمعة) ولليوم الثانى والأخير طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات للادلاء بأصواتهم - عبر البريد - فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مقاعد الفردى فى دوائر ١٣ محافظة.

كما تتابع غرفة عمليات وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بسير العملية الانتخابية بالخارج واتباع القواعد الارشادية المنظمة لاجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين فى الخارج، فضلًا عن التعامل مع أية صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أية شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفنى المنبثقة عن الهيئة.

في السياق ذاته.. بجرى العمل على قدم وساق فى مقار البعثات الدبلوماسية بالخارج لتلقى الخطابات الخاصة بالناخبين حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر الجارى الساعة 9 مساءً (بالتوقيت المحلى لكل دولة).

وكانت وزارة الخارجية قد دعت المصريين فى الخارج الذين سبق لهم التسجيل خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق كافة الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.

وتشمل جولة الاعادة للمرحلة الأولى محافظات: الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح).