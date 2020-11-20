فى ختام زيارته لمصر.. وزير الري يلتقي وزير البيئة الكونغولي

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، كلود نياموجابو بازيبو- وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق لسيادته لتوديعه فى ختام زيارته لمصر والتى استمرت لعدة أيام ، وقام الدكتور عبد العاطي بإهداء درع الوزارة للوزير الكونغولي تكريمًا له.

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ومن جانبه أعرب الوزير الكونغولي عن سعادته بهذه الزيارة معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولي.

وكان الوزير الكونغولي والوفد المرافق قام بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه للتعرف على أنشطة المركز ومعاهده البحثية وكذلك زيارة نموذج قناطر ديروط بمعهد بحوث الهيدروليكا , والمعامل المركزية للرصد البيئي ، وذلك بهدف التعرف على المجهودات البحثية في تطوير عملية إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.