الإسكندرية تتصدر تويتر بعد تعرضها لموجة أمطار غزيرة ومغردون.. بنغرق

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الإسكندرية تزامنا مع هطول أمطار كثيفه عليها.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏اسكندرية والبرق جميلة في الشتاء" و"‏يا جماعه هنا إسكندرية بتمطر سيول و برق و رعد".

وقال أخرون "‏بقالها 3 ساعات بتمطر هى اسكندريه بس ولا ايه" و "‏حبيت أشاركم اللحظة اسكندرية بتغرق".

وتابع أخرون "‏لدواعي الأحوال في اسكندرية اللي عنده مركب بحالة جيدة ينزل الصور عشان هي دي المواصلة الوحيدة اللي هتنفع" و ‏إسكندرية بتغرق حرفيا وللأسف عندنا فى رشدي ولا نور وبالتالى مواتير المياه موش شغاله فمافيش مياه ولا فيه راوتر شغال فمافيش نت وبالتأكيد في قوة الشتاء دى ماقدرش الوم أي مسئول ربنا يكون في عون الجميع اللهم صيبا نافعا".

وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الجمعة، موجة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث متوقع أن يكون هناك سقوط أمطار على عدة مناطق مختلفة بالبلاد، تكون غزيرة رعدية على بعض المناطق ومتوسطة إلى خفيفة على مناطق أخرى، يصاحب ذلك نشاط للرياح.

وتكون أماكن الأمطار المتوقعة اليوم، كالتالي:

- غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس).

- خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سيوف - المنيا)، يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأثرية على شمال الصعيد.

وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد اليوم فرص أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة - 20 نوفمبر 2020 ، يتراوح متوسط الدرجات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 19، شمال الصعيد 24 للكبرى والصغرى 14، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد وتكون على عدد من المناطق ، منذ أمس الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة على أن يكون موعد انتهاءها غدا السبت الموافق 21 نوفمبر، حيث متوقعة أن يستمر سقوط الأمطار على المناطق التالية:

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

- خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس - بناس).