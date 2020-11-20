الإسكندرية تتصدر تويتر بعد تعرضها لموجة أمطار غزيرة ومغردون.. بنغرق

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "اسكندرية والبرق جميلة في الشتاء" و"يا جماعه هنا إسكندرية بتمطر سيول و برق و رعد".
وتابع أخرون "لدواعي الأحوال في اسكندرية اللي عنده مركب بحالة جيدة ينزل الصور عشان هي دي المواصلة الوحيدة اللي هتنفع" و إسكندرية بتغرق حرفيا وللأسف عندنا فى رشدي ولا نور وبالتالى مواتير المياه موش شغاله فمافيش مياه ولا فيه راوتر شغال فمافيش نت وبالتأكيد في قوة الشتاء دى ماقدرش الوم أي مسئول ربنا يكون في عون الجميع اللهم صيبا نافعا".
وتكون أماكن الأمطار المتوقعة اليوم، كالتالي:
- غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس).
- خفيفة على شمال الصعيد ( الفيوم - بني سيوف - المنيا)، يصاحب ذلك نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري تكون مثيرة للأثرية على شمال الصعيد.
وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد اليوم فرص أمطار تكون خفيفة إلى متوسطة يصاحب ذلك نشاط رياح.
وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة - 20 نوفمبر 2020 ، يتراوح متوسط الدرجات، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء 26 للعظمى والصغرى 19، شمال الصعيد 24 للكبرى والصغرى 14، جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد وتكون على عدد من المناطق ، منذ أمس الخميس، وتستمر لمدة 72 ساعة على أن يكون موعد انتهاءها غدا السبت الموافق 21 نوفمبر، حيث متوقعة أن يستمر سقوط الأمطار على المناطق التالية:
- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).
- خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس - بناس).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكندرية تتصدر تويتر بعد تعرضها لموجة أمطار غزيرة ومغردون.. بنغرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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