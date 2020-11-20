أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-11-2020، تراجعت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية بقيمة جنيهين، لتصل إلى أدنى مستوى منذ 3 أسابيع.

تحيا مصر تنشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في السوق المحلي، وأخر تطورات أسعار الذهب في سوق الصاغة وذلك من خلال السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم



تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-11- 2020، حيث وصل عيار 18 إلى 698 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 لقيمة 813 الذي يعتبر الأكثر تداولًا في السوق المصري.

لاقت محال الذهب نفور كبير من قبل المواطنين وذلك بعد تلك الموجة التي طاحت بأحلام الشباب مع ارتفاع أسعار الذهب، حيث وصل عيار 24 إلى 929 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 6504 جنيهًا، اوقية الذهب 1868 دولار.

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يُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره.