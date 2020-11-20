أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20-11-2020، لن تختلف الأسعار كثيرًا عن أسعارها أمس الخميس في الأسواق، حيث استقرت خلال الفترة القليلة الماضية.

تحيا مصر يرصد أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري من خلال قائمة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 20-11-2020



استقرت أسعار الخضروات مع بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر البصل 7 جنيهات في الأسواق، كما استقر سعر كيلو الطماطم وتوقف عند 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو البطاطس 5 جنيهات، وسجل الفلفل الألوان 18 جنيهًا.

بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر الكيلو الكوسة بين 5 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم



تراوحت أسعار الفاكهة في الأسواق، ليسجل سعر البرقوق بين 18 و20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو البلح إلى 10 جنيهات، ووصل سعر كيلو الموز إلى 17 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه، اما العنب فتراوح بين 8 - 14 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الرمان في الأسواق 18 جنيهات مع بداية إنطلاق الموسم الخاص به، والتين البرشومي بين 15 إلى 20 جنيهات، والكمثرى بين 10 و20 جنيهًا.

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وكانت أسعار الطماطم قد شهدت طفرات سعرية خلال القترة الماضية حيث تجاوزت أسعارها 15 جنيه، وهو قفزات معتاد عليها لبعض المحاصيل مع اختلاف فصول السنة التى تؤثر على المحاصيل بشكل كبير، وخصوصًا مع محصول الطماطم ما دفع المشترين إطلاق لقب "الأوطة المجنونة" عليها.