عاجل.. محافظة الإسكندرية للمواطنين: لا تغادروا المنزل إلا للضرورة القصوى

وناشدت المحافظة المواطنين عدم مغادرة المنزل والنزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية إجراء أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار. وشددت المحافظة على المواطنين بضرورة توخى الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: - تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر. - تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد. - عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة. - عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق. - عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق. - عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار. وضربت نوة "باقى المكنسة" سواحل الإسكندرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بأمطار غزيرة- وصلت حد السيول- ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة. وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة حتى الآن شوارع المدينة الساحلية، فيما فشلت الشنايش "البالوعات" ومحطات الصرف الصحى فى استيعاب كميات المياه بالأحياء الراقية والشعبية على حد سواء. ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار. وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

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