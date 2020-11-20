صور.. هبوط أرضى فى الإسكندرية بسبب الأمطار

كانت غرفة عمليات حى الجمرك تلقت بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضى بشارع الجنينة، وتسرب مياه الأمطار أسفل العقارات وتوقف حركة سير السيارات.

وضربت نوة "المكنسة" سواحل الإسكندرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، يصاحبها أمطار رعدية غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار المقرر أن تستمر 4 أيام شوارع الإسكندرية، ما تسبب فى ارتباك حركة المرور خلال ساعات الصباح.

وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ودفعت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم.