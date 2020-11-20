بالأسماء.. التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات

وأوضح الوزير خلال بيان صحفى، أن التعيينات على النحو التالى: د/ عبدالعزيز قنصوه، رئيسا لجامعة الإسكندرية. د/ جمال عبد الرحمن محمد على، نائبا لرئيس جامعة بنى سويف لشئون التعليم والطلاب. د/ سامح المراعى، نائبا لرئيس جامعة بنى سويف، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. د/ جمال محمد شحاتة، عميدا لكلية التجارة جامعة القاهرة. د/ أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس. د/ سامح حمدى سرور، عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان. د/ ميرفت أمين قاسم، عميدا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية. د/ محمد عبدالحميد فايز، عميدا لكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية. د/ أمجد حامد عبدالرازق عمارة، عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية. د/ محمود محمد سليمان الجعيد، عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة. د/ نصر عبدالوهاب محمد، عميدا لكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق. د/ كريم مصلح عيسى، عميدا لكلية آداب جامعة سوهاج. د/ عبدالحميد غلاب، عميدا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ. د/ بدر عبدالعزيز، عميدا لكلية الآداب جامعة بورسعيد. د/ حاتم السيد أمين، عميدا لكلية طب أسنان جامعة طنطا. د/ سحر عبدالستار إمام، عميدا لكلية الحقوق جامعة السادات. د/ محمد صالح هاشم حماد، عميدا لكلية العلوم الإدارية أكاديمية السادات.

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