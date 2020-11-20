بعد تكريمها بالنمسا.. القومي للمرأة: غادة والي خير سفيرة لمصر بالأمم المتحدة

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بالتهنئة إلى الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومديرة مقر المنظمة فى فيينا لتكريمها من قبل كبرى الصحف فى النمسا كونها أول امرأة تترأس هذا المنصب، ولأدائها المتميز منذ توليها المسئولية .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها لتكريم الدكتورة غادة والى من كبريات الصحف فى النمسا،مشيرة إلى أن الدكتورة غادة والي تعتبر نموذج نسائي يفخر به الجميع، ومثال للعمل الجاد وأنها خير سفيرة لمصر فى الأمم المتحدة وتعد مصدر فخر لكل مصرى .

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الدكتورة غادة والى حققت نجاحا كبيرا كأول امراة تتولى هذا المنصب بكل جدارة وامتياز مشيدة بأدائها فى منذ توليها مسئولية منصبها ،متمنية لها دوام النجاح و التوفيق .

يذكر أن السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش" اختار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

ورحبت الخارجية المصرية بذلك القرار وأكدت على أن ما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب الهام، وبما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.

وحصلت الدكتورة غادة والى على البكالوريوس من جامعة كولورادو بالولايات المتحدة عام 1987 في العلوم الإنسانية كذلك ماجستير في العلوم الإنسانية 1990 من جامعة كولورادو في الولايات المتحدة ودبلوم في إدارة التنمية الدولية من الجامعة الأمريكية عام 1993، ودبلوم في التمويل متناهي الصغر من جامعة كولورادو بولدر عام 1996.

وبدأت والى عملها في مجال التنمية منذ 17 عامًا تقريبا، عملت فيها عن قرب مع عدد من منظمات المجتمع المدني والوزارات وسلطات التنمية المحلية والجهات المانحة.

وشغلت "والي" عددا من المناصب الهامة، منها مساعدة الممثل المقيم ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة منذ عام 2004 حتى الآن، كما عملت مديرة لبرنامج هيئة كير الدولية في مصر منذ عام 2001 حتى عام 2004، كما شغلت منصب كبيرة موظفين وقائدة فريق القروض الصغيرة ببرنامج تنمية المجتمع، إضافة إلى المنحة الاجتماعية للتنمية، كما أنها عضو مجلس جمعية إنجاز غير الأهلية.

كما أنها شغلت منصب الرئيس المشارك لمجموعة فرعية من الجهات المانحة تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترأست الجمعية المصرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكانت تعمل خبيرة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعضو سابق في اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى للمرأة كان آخر منصب لها هو الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية.

