أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 20-11-2020، أمام الجنيه المصرى، استقرت الأسعار لعدم وجود تعاملات اليوم، وسجل سعر الدولار اليوم، 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
تحيا مصر يرصد آخر تطورات أسعار العملات العربية في البنوك وفقًا لآخر تحديث وصلت له.
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى ليصل إلى 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، 48.59 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع.
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استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم،حيث بلغ 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.
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