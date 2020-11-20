استمرار فترة الصمت الانتخابي لإعادة انتخابات مجلس النواب

يستمر اليوم فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي بدأت منذ الأربعاء وتمتد حتى أيام الاقتراع 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

وتجرى الإعادة فى محافظة الجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة الفيوم بين 14 مرشحين على 7 مقاعد، وفى محافظة المنيا بين 30 مرشحين على 15 مقعد، وفى محافظة الوادى الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وفى محافظة بنى سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وفى محافظة سوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعد، وفى محافظة قنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، وفى محافظة مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين

