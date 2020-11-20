سعر الدولار اليوم الجمعة 20-11-2020، استقر سعره فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.

تحيا مصر يرصد آخر تطورات أسعار الدولار في البنوك لسعر بيع، وأدنى سعر لشراء الدولار.

- سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

- توقف سعر الدولار فى بنك مصر عند 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.

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- وصل سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

