تعرف على أهمية تطوير البنية التحتية في توفير محطات غاز طبيعي

ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الجهود المستغلة في أعمال التطوير في شتي المجالات التي شهدتها مصر الفترة الأخيرة تطوير واستخدام تقنيات حديثة جديدة ومتطورة فيها كل جديد وعلى رأسها الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراتى البترول والثروة المعدنية، بالاضافة للمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.

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وتابعت حديثها قائلة:" إن هذا أمر جيد ، فمصر غنية بثرواتها وكل يوم نكتشف الجديد في حقولنا، فمن باب أولى أن نقدر هذا ونستغله الإستغلال الأمثل بما يعود بالنفع علي الجمهورية بأكملها".

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