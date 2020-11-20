عاجل.. السيسى يبحث هاتفيا الأوضاع فى الشرق الأوسط مع رئيس وزراء إيطاليا

وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا العسكرية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر تجاه عدد من الملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك فى مقدمتها تطورات الأوضاع فى شرق المتوسط، ومستجدات القضية الليبية.
ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الإيطالى عن حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا التجارية والاستثمارية والعسكرية، إلى جانب التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول تطورات القضايا الإقليمية وسبل تسوية الأزمات بمنطقتى شرق المتوسط والشرق الأوسط.
وأشاد الرئيس بالعلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، إلى جانب التعاون للتصدى للعديد من التحديات فى منطقة شرق المتوسط، خصوصا مكافحة الفكر المتطرف والارهاب، مؤكدا الأهمية التى توليها مصر لتطوير مختلف أطر التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية.
كما أوضح المتحدث الرسمى أن الاتصال تناول كذلك عددًا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وتطويرها فى عدة مجالات خصوصا العسكرية والامنية والاقتصادية ومجالات الطاقة، كما تم استعراض آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين بشأن التحقيقات الجارية فى قضية الطالب الإيطالى، جوليو ريجينى.
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