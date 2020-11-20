وزير السياحة والآثار يشهد صلاة الجمعة بمسجد الإمام الشافعي بعد ترميمه.. صور

يشهد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، شعائر صلاة الجمعة وافتتاح مسجد الامام الشافعي بعد الانتهاء من أعمال ترميمه، يأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

وسيتفقد الوزير أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي، التي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

يمثل مسجد الإمام الشافعي علامة بارزة فى مصر الإسلامية لصاحبة محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي صاحب ثالث المذاهب الإسلامية والذى يضم بداخلة أكبر أضرحة مصر وانشئ المسجد تعظيما للإمام.

بني المسجد بواسطة السلطان الكامل الأيوبي سنة ١٢١١ ميلاديا وبنيت وجهاته بالحجر وحليت أعتاب الشبابيك بكتابات كوفية وله منارة على شكلة المنارات المملوكية ومعبرة مطعم بالسن والابنوس.

ويعد تطوير مسجد الامام الشافعى ضمن خطة التطوير الموضوعة بشكل ممنهج لتغير واجهة المنطقة الجنوبية إلى الافضل وجعلها تتميز بالرقى والحضارة واللمسات الجمالية.

كما يعد مسجد الإمام الشافعي من المساجد المهمة في العمارة الإسلامية،وقد بني نسبة إلي الإمام محمد بن إدريس بن عثمان بن الشافعي القرشي،وهو صاحب ثالث المذاهب الأربعة.

ويرجع تاريخ الإمام الشافعي ولد بمكة وتوفي بمصر ودفن في القرافة الصغري،حيث ظلت مقبرته موضعا للزيارة والتبرك،ثم جاء صلاح الدين الأيوبي وأنشأ المدرسة الصالحية بجوار المقبرة .