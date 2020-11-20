تامر حسني يكتسح "التريند" من جديد بـ أغنية في جمال كدة "فيديو"

حققت أغنية "في جمال كدة" للفنان تامر حسني نجاحًا ملحوظًا، حيث اقتربت الأغنية من المليون مشاهدة، وذلك في أقل من 24 ساعة عبر قناة الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
أغنية " في جمال كدة" من كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر جلال حمداوي، Th production تسجيل الغناء باستوديو عبد الرحمن شوقي.
عاش تامر حسني حالة من التوتر خلال الفترة القليلة الماضية، وذلك بسبب المشاكل التي وقعت بينه وبين بسمة بوسيل، إلا أنه استطاع أن يمر من ذلك الموقف بشكل سريع ويستعيد زوجته مرة أخرى.
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الجدير بالذكر، أن تامر حسني قد طرح مؤخراً "كرّهتني في الحب" ضمن أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، كلمات محمد البوغه، ألحان محمود الخيامي، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر أمير محروس.
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