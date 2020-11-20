رسميًا .. الكاف يعلن إقامة السوبر الافريقي 2020 في القاهرة

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، عن إقامة بطولة كأس السوبر الافريقي في القاهرة بشكل رسمي، والتي ستقام بين بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الكونفيدرالية، والفائز بها يحصد كأس السوبر الأفريقي.

وقال كاف، في بيان رسمي: "بناءا على التنسيق المشترك بين الاتحاد الافريقي لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة القدم فيما يتعلق بأجندة الاحداث الرياضية، فقد تقرر عدم إقامة مباراة كأس السوبر 2020 في دولة قطر والتي كانت مقررة في الفترة ما بين 14-16 أغسطس 2020".

وأضاف "كاف، أنه النسخة التاسعة والعشرين من بطولة كأس السوبر 2020، والتي ستجمع بطلى دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، ستقام في القاهرة .

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وكان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، قد أعلن أن مصر قدمت طلبًا رسميًا لاستضافة بطولة السوبر الافريقي، وأعلن الكاف اليوم موافقته رسميًا.

