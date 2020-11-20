صور.. كشف طبى على المواطنين ضمن مبادرة الأمراض المزمنة بجنوب سيناء

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جاء ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن فحص 10 ملايين و 10 آلاف و 848 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى "تحت شعار "100 مليون صحة".
وكشف الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تقديم العلاج لـ مليون و 385 ألف و 199 مواطنًا بالمجان، من ضمنهم 388 ألف و 170 حالة ارتفاع ضغط الدم، و419 ألف حالة سكر، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى فى نسب التردد على المبادرة هى (الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، دمياط).
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