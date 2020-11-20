صور.. كشف طبى على المواطنين ضمن مبادرة الأمراض المزمنة بجنوب سيناء

جاء ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن فحص 10 ملايين و 10 آلاف و 848 مواطنًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى "تحت شعار "100 مليون صحة".

وكشف الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تقديم العلاج لـ مليون و 385 ألف و 199 مواطنًا بالمجان، من ضمنهم 388 ألف و 170 حالة ارتفاع ضغط الدم، و419 ألف حالة سكر، مشيرًا إلى أن المحافظات الأعلى فى نسب التردد على المبادرة هى (الشرقية، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنوفية، أسيوط، الدقهلية، دمياط).