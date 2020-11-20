صور.. وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: للدولة يد تبنى وأخرى تطور

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، وشريف سيف الدين، مستشار رئيس الوزراء لمكافحة الفساد، والمهندس جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والمهندس إمام عفيفى نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بمحافظة القاهرة، وبمراعاة الضوابط والإجراءات الوقائية.

وفى بداية خطبته أكد جمعة، أن الكمال لله وحده، وأن العصمة لأنبيائه ورسله، وأن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم (صلى الله عليه وسلم) وكان صاحب هذا المقام الإمام الشافعى (رحمه الله) يقول: "إذا صح الحديث فهو مذهبى"، وكان يقول فى تواضع جم وتقدير لآراء الآخرين: "رأيى صواب يحتمل الخطأ ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب".

وأكد الوزير، أنه يجب علينا أن ننظر بعين الاحترام والتقدير إلى تراثنا وعلمائنا وأئمتنا السابقين، وأننا ننظر بكل الاحترام والتقدير للأئمة الأربعة، الإمام أبى حنيفة رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعى رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنهم جميعا بذلوا وسعهم واستنفدوا طاقتهم فى خدمة دينهم، كما نؤكد أن باب الاجتهاد لم يغلق بعدهم ولن يغلق إلى يوم القيامة، وأننا فى حاجة إلى التجديد المستمر لعصرنا أكثر من أى وقت مضى نظرا لكثرة مستجدات عصرنا وتتابعها.

وأكد أن ما كان راجحًا فى وقت أو زمان أو مكان معين قد يصبح مرجوحًا إذا تغير الزمان أو المكان أو الحال، وهو ما أكده صاحب هذا المقام تأكيدًا عمليًا عندما أفتى هنا فى مصر فى بعض المسائل بخلاف ما كان قد أفتى به فى العراق؛ نظرًا لتغير البيئة والأحوال آنذاك، فعرف مذهبه فى العراق بالمذهب القديم، ومذهبه فى مصر بالمذهب الجديد.

كما أكد أننا فى حضرة ومقام عالم جليل وفقيه عظيم وأديب كبير فى الفقه والعلم، يقول الإمام أحمد بن حنبل عن قول سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا"، فكان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الأولى، والشافعى (رحمه الله) على رأس المائة الثانية.

وقد أفنى الشافعى رحمه الله حياته فى العلم والفقه، وكان أديبًا وشاعرا، يقول رحمه الله:

أَخى لَن تَنالَ العِلمَ إِلّا بِسِتَّةٍ سَأُنبيكَ عَن تَفصيلِها بِبَيانِ

ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاِجتِهادٌ وَبُلغَةٌ وَصُحبَةُ أُستاذٍ وَطولُ زَمانِ

ويقول أيضًا:

أأبيتُ سهران الدُّجى وتبيتهُ نوماً وتبغى بعدَ ذاكَ لحِاقى

وكان رحمه الله سخى النفس كريم اليد، يقول :

وَلا تَرجُ السَماحَةَ مِن بَخيلٍ فَما فى النارِ لِلظَمآنِ ماءُ

وَمَن نَزَلَت بِساحَتِهِ المَنايا فَلا أَرضٌ تَقيهِ وَلا سَماءُ

وَأَرضُ اللَهِ واسِعَةٌ وَلَكِن إِذا نَزَلَ القَضا ضاقَ الفَضاءُ

إِذا ما كُنتَ ذا قَلبٍ قَنوعٍ فَأَنتَ وَمالِكُ الدُنيا سَواءُ

ويقول المزنى: دخلت على الإمام الشافعى فى مرضه الذى توفى فيه فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبدالله؟ فقال الشافعى: أصبحت من الدنيا راحلاً، و للإخوان مفارقًا، ولسوء عملى ملاقيًا، ولكأس المنية شاربًا، وعلى الله واردًا، و لا أدرى أروحى تصير إلى الجنة فأهنيها، أم إلى النار فأعزيها، ثم أنشد قائلًا:

لمَّا قسا قلبى وضاقَت مذاهبى جعلتُ رجائى نحوَ عفوِكَ سُلَّما

تَعاظَمنى ذنبى فلمَّا قَرَنته بعفوِكَ ربِّى كانَ عفوُكَ أعظما

كما أوضح أننا عندما نفتتح اليوم بالتعاون مع وزارة الآثار مسجد الإمام الشافعى بعد صيانته وترميمه إنما نؤكد تأكيدًا عمليا: أننا فى الوقت الذى نعنى فيه ببناء المساجد فى المجتمعات العمرانية الجديدة؛ فإننا نعنى نفس العناية وأشد بمساجدنا الأثرية والتاريخية ولا سيما مساجد العلماء ومساجد آل بيت سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهو نفس النهج الذى تسير عليه الدولة المصرية العظيمة، فهى تبنى الجامعات الجديدة وتطور جنبا إلى جنب جامعاتها العريقة.

وتابع: وحين تنشئ المدن الجديدة تطور جنبًا إلى جنب المدن القديمة وعواصم المحافظات وقراها، مؤكدًا أن بناء المدن الجديدة سيتيح فرصًا أفضل لتطوير المدن القديمة، وتخفيف الضغط على خدماتها، مما يسهم بلا شك فى تحسين الأحوال المعيشية للمقيمين بها، فعين هنا وأخرى هناك، ويد تبنى هنا وأخرى تطور هناك، فلتحيا الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة.