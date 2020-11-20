صور- بسبب الأمطار.. 4 مفقودين فى انهيار سقف عقار بالإسكندرية

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تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من الأهالى يفيد انهيار سقف عقار بحى الجمرك، وانتقل محمد الشريف محافظ الإسكندرية إلى موقع البلاغ.
وأشار المحافظ، إلى انهيار سقف الطابق الثالث علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، ما تسبب فى إصابة شخص وجرى نقله إلى المستشفى.
وأضاف الشريف، أن قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن 4 أشخاص آخرين تحت الأنقاض حتى الآن.
وأشار المحافظ، أنه تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.
وضربت نوة "باقى المكنسة" سواحل الإسكندرية، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.
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