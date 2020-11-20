فيديوجراف- قطارات الشباب.. وسيلة حضارية للحفاظ على الهوية

تبذل وزارة الشباب والرياضة جهودا كبيرة لرعاية الشباب من مختلف الأعمار فى مصر، وتنظم الوزارة العديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الانتماء وزيادة المعرفة لدى الشباب والنشء الصغير.





ومن أبرز الأنشطة التى تقوم بها "الشباب والرياضة" برنامج "قطار الشباب" الذى يزور كل عام مدينتى الأقصر وأسوان ويشمل زيارة المعالم الأثرية والسياحية. والفيديو جراف التالى يوضح أهم الشروط والإجراءات الوجب اتباعها للاشتراك فى رحلات وبرامج "قطارات الشباب" من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة www.emys.gov.eg. وتتحمل وزارة الشباب والرياضة كل تكاليف رحلات قطارات الشباب مساهمة منها فى الحفاظ على هويتهم ولتنمية مداركهم المعرفية بوطنهم.

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