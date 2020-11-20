صور.. رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع كسح الأمطار من شوارع الإسكندرية

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع محافظة الإسكندرية، بمنطقة جمال عبد الناصر، والملك حفنى، والمنتزة، والمندرة.





جاء ذلك بمرافقة الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وباشر رسلان جهود شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالإسكندرية، لمواجهة كمية الأمطار الغزيرة والمتوسطة التى شهدتها المحافظة مساء أمس وحتى الساعات الأولى من الصباح.



وأفاد المهندس محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحى بالإسكندرية بأنه جار نزح جميع تراكمات الامطار فى الطرق الرئيسية لحظة هطول الامطار الغزيرة على منطقة المنتزة أول وثانى، إذ تم نزح مياه الأمطار من سيدى بشر على الكورنيش والرأس السوداء وكوبرى المنشيه بمنطقة محرم بك.



وأشار نافع إلى سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على الطريق الصحراوى الكيلو 23.5 ومسجد الفرقان والنافورة وتم نزح المياه بواسطة الشنايش هناك وتم الدفع بالعديد من سيارات الشفط والمدمجة.



وتابع أنه تم كسح المياه بشارع جمال عبد الناصر والملك حفنى بمنطقة المنتزة أول واستخدمت سيارات الشفط لشركة الصرف الصحى والبدالات الخاصة بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ولا تأثير حاليا على سيولة الحركة المرورية بطريق الكورنيش ومحور المحمودية وشارع أبو قير، بالإضافة إلى منطقة سموحة ميدان فيكتور عمانويل بعد كسح المياه من الميدان.



وأشار المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن الأمطار الغزيرة بدأت مساء أمس فى الحادية عشر مساء واستمرت حتى السابعة صباحا، ثم بدأت موجة أكثر غزارة من الثامنة صباح اليوم وحتى الآن ونتج عنها تجمعات مياه يتم التعامل معها أولًا بأول.