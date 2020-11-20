الحكومة تنفي إغلاق الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسبا لموجة كورونا

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إغلاق كافة الأندية ومراكز اللياقة البدنية تحسباً للموجة الثانية من فيروس كورونا وسيتم نشر بيان تفصيلى بعد قليل.

وكانت شركة المترو أكدت أنه لا تعديلات فى مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة بعد قرار تحديد ساعات عمل المطاعم والكافيهات من 5 صباحا لـ 12 منتصف الليل شتاء والواحدة صباح اليوم التالى صيفا مع بداية ديسمبر المقبل. وتعمل شركة المترو يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء.

وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساءا ومن العتبة 23.45 مساءا.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أصدر قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وذلك فى إطار استمرار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى والقضاء على الفوضى والعشوائية والحفاظ على مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً، مع استمرار خدمة التيك أواى (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء، على أن يتم التطبيق أول ديسمبر 2020.