إصابة صالح جمعة بـ كورونا قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا

أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها صالح جمعة، لاعب الأهلي، إيجابية إصابته بالفيروس، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التى تقام مساء غد فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.
كان الأهلي قد أعلن أمس أصابة محمود عبد المنعم كهربا بكورونا.
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