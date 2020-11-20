يستقبل بطولات عالمية ويتميز بلمسات إبداعية.. ما تريد معرفته عن نادي مدينتى للجولف

يعتبر نادى مدينتى للجولف من النوادى ذات الصيت ليس المحلى فقط بل العالمى ايضا فى واحدة من اهم اللالعاب الراقية وهى لعبة الجولف .

ويتميز النادى بلمسات ابداعية متفردة فى كل ارجائه ولا سيما اللوبى الرئيسى للنادى بالاضافة الى مسحاته الشاسعة والمتناسقة.

وفتح نادي جولف مدينتى أبوابه اليوم الجمعة وعلى مدار يومين ببطولة جذبت اكثر من ٩٠ لاعبا سوف يتنافسون على ملعب روبرت ترنت جونز.

وتدير شركة "ترون" نادي مدينتي للجولف وهو أخر أعمال مجموعة طلعت مصطفى التي تستهدف تقديم رياضات ومرافق ترفيه عالمية لمجتمع مدينتي وخارجه، ولدى ملعب الجولف تصميم عالمي المستوى، ويتميز بمناظر خلابة ويقدم تحد ممتع لجميع اللاعبين من جميع القدرات.

كما يخطط نادي مدينتي للجولف لإطلاق برنامج نشط لتقديم اللعبة للاعبين جدد، وتسخر جميع مرافق النادي وأنشطته نحو تنمية اللعبة في مصر.

وتعد البطولة الافتتاحية المقامة اليوم وغدا جزءا من وسام الاستحقاق "EGF"، وتضم بعض أفضل لاعبي الجولف الهواة داخل البلاد يتنافسون ليكونوا أول فائز في بطولة مدينتي المفتوحة.