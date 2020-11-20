من 5 صباحا حتى 1 منتصف الليل.. المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات السياحية

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية وذلك اعتبارًا من ١ ديسمبر ٢٠٢٠، وذلك في ظل توجه الدولة نحو تحديد مواعيد ثابتة لفتح وغلق المحلات العامة.

تقرر فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Home delivery) بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار (24 ساعة) صيفًا وشتاء.

ووفقًا للمواعيد المقررة تبدأ شهور الصيف من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

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وتضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناء على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية، على أن ‎تستثنى من المواعيد السابقة كافة الأنشطة والمحلات الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها والتى ستخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار.