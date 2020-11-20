من هو عيسى أبو العلا سفير نادى مدينتى للجولف؟

يعد عيسى أبو العلا، أول متسابق محترف مصري منذ أكثر من أربعة عقود، ويفخر نادي مدينتي للجولف بتعيينه كسفير له.

ويتماشى شغف عيسى ابو العلا وتفانيه للعبة بشكل مثالي مع رؤية النادي لتنمية اللعبة في مصر، ويفخر النادي بدعم عيسى في نجاحاته المستقبلية.

وفتح نادي جولف مدينتى أبوابه اليوم الجمعة وعلى مدار يومين ببطولة جذبت اكثر من ٩٠ لاعبا يتنافسون على ملعب روبرت ترنت جونز.

كما يخطط نادي مدينتي للجولف لإطلاق برنامج نشط لتقديم اللعبة للاعبين جدد ، وتسخر جميع مرافق النادي وأنشطته نحو تنمية اللعبة.

وتعد البطولة الافتتاحية التي سوف تقام في 20 و21 من نوفمبر جزءا من وسام الاستحقاق "EGF"، وتضم بعض أفضل لاعبي الجولف الهواة داخل البلاد يتنافسون ليكونوا أول فائز في بطولة مدينتي المفتوحة.