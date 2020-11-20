بعد انطلاق بطولتها الراقية بمدينتى.. معلومات لا تعرفها عن لعبة الجولف

انطلقت صباح اليوم الجمعة بنادى جولف مدينتى وعلى مدار يومين ارقى بطولة جولف للهواة بحضور اكثر من 90 لاعبا.

ولمن لا يعرف الكثير عن لعبة الجولف ..دوت الخليج تنشر فى السطور القادمة بعض المعلومات عن هذة اللعبة والتى يطلق عليها لعبة المشاهير :

ولعبة الجولف يتم ممارستها منفردا او بشكل جماعى وكثير من الشعوب المتقدمة تهتم بهذة اللعبة بشكل متفرد ومنها الولايات المتحدة الامريكية كما انها من الالعاب التى يفضلها الكثيرون من قادة الدول ورجال الاعمال .

والجولف رياضة تمارس في الهواء الطلق على مساحات كبيرة من العشب تتخللها مرتفعات وحفر ضيقة ومجاري مائية ، ويتراوح طول ملعب الجولف بين 3 و 7 كيلومترات حسب عدد الحفر التي فيه و يبلغ عددها بين 9 و 18 حفرة ويجب إدخال كرة صغيرة داخلها بواسطة عصا تسمى ميجارا .

وتعتبر اسكتلندا أول من اكتشف هذه اللعبة.

وتعد البطولة الافتتاحية التي سوف تقام اليوم وغدا على ملعب روبرت ترنت جونز بمدينتى جزءا من وسام الاستحقاق "EGF"، وتضم بعض أفضل لاعبي الجولف الهواة داخل البلاد يتنافسون ليكونوا أول فائز في بطولة مدينتي المفتوحة.

و تدير شركة "ترون" نادي مدينتي للجولف وهو أخر أعمال مجموعة طلعت مصطفى التي تستهدف تقديم رياضات ومرافق ترفيه عالمية لمجتمع مدينتي وخارجه، ولدى ملعب الجولف تصميم عالمي المستوى، ويتميز بمناظر خلابة ويقدم تحد ممتع لجميع اللاعبين من جميع القدرات.

كما يخطط نادي مدينتي للجولف لإطلاق برنامج نشط لتقديم اللعبة للاعبين جدد ، وتسخر جميع مرافق النادي وأنشطته نحو تنمية اللعبة في مصر