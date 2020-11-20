نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار القاهرة يستقبل 101 رحلة طيران دولية وداخلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، عن استقبال 101 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12022 راكبا، كما يغادر المطار 104 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 12569 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار، سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.