نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعد رئيس الوفد: إعفاء البقول والحبوب من ضريبة القيمة المضافة يخفف عن كاهل المواطنين في ظل كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أيمن محسب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن إعفاء بعض الواردات المصرية من ضريبة القيمة المضافة، يخفف عبء الأسعار عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محسب، في بيان، اليوم، أن قائمة السلع التي شملها الإعفاء تضم البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة، وهي سلع استهلاكية أساسية لجميع المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل مراعاة لأوضاعهم.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد، إلى أن جميع هذه السلع هي سلع استراتيجية للمواطنين والطلب عليها بشكل يومي لأنها تمثل موادا أساسية للأكلات المصرية اليومية في مختلف المنازل.

وشدد أيمن محسب، على أن الدولة حريصة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد على التخفيف عن كاهل المواطنين ورفع الأعباء المعيشية عنهم بشكل واضح، عبر الدعم المالي للعمالة غير المنتظمة أو الدعم عبر الإعفاء الضريبي للسلع وغيرها من المبادرات والقرارات الأخرى المهمة.

وأشار إلى أن مصر من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خاصة في الشق الاقتصادي لحماية المواطنين من تداعيات الفيروس الكبيرة.