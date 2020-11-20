بينهم 57 من ذوي القدرات.. القوى العاملة: تعيين 5766  شاباً بالقاهرة

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 5766 شاباً ، من بينهم 57 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22195 شاباً ، وتوفير 20 فرصة عمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منحة عيد الأضحي المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 12 مليون و 696 ألفاً و 500 جنيه لـ 25393 عاملاً ، كما تم صرف منح رعاية اجتماعية وصحية لتلك الفئة بواقع 44 منحة مولود بإجمالى 88 ألف جنيه ، و 20 منحة زواج بمبلغ 60 ألف جنيه ، و 7 منح وفاة بمبلغ 70 ألف جنيه ، و 13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه ، فضلاً عن عمل عمليتين جراحيتين بمبلغ 9 آلاف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 253 ألف جنيه لـ 87 حالة .

وأضاف محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي أن المديرية تلقت 907 شكاوى، منها 191 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 260 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 51 شكوى ، وإحالة 23 شكاوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 382 شكوى تحت البحث والدراسة .

ونوه مدير المديرية إلي أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية بإستخراج 190 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 1817 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1910 رخصة مزاولة مهنة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 403 منشآت دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 323 محضراً لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 282 شكوى ، وتم تسوية 127 شكوى منها ودياً ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 142 منشأة ، وإعادة التفتيش على 279 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضر سلامة وصحة مهنية و4 محاضر تراخيص ، كما تم بحث شكوي واحدة .