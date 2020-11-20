نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات المصرية في المقال التالي
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
- د عبدالعزيز قنصوه، رئيسا لجامعة الإسكندرية.
- د جمال عبد الرحمن محمد علي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب.
- د سامح المراعي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
- د جمال محمد شحاتة، عميدا لكلية التجارة جامعة القاهرة.
- د أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.
- د سامح حمدي سرور، عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.
- د ميرفت أمين قاسم، عميدا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية.
- د محمد عبدالحميد فايز، عميدا لكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية.
- د أمجد حامد عبدالرازق عمارة، عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية.
- د محمود محمد سليمان الجعيد، عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة.
- د نصر عبدالوهاب محمد، عميدا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.
- د كريم مصلح عيسى، عميدا لكلية آداب جامعة سوهاج.
- د عبدالحميد غلاب، عميدا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.
- د بدر عبدالعزيز، عميدا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.
- د حاتم السيد أمين، عميدا لكلية طب أسنان جامعة طنطا.
- د سحر عبدالستار إمام، عميدا لكلية الحقوق جامعة السادات.
- د محمد صالح هاشم حماد، عميدا لكلية العلوم الإدارية أكاديمية السادات.