نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

- د عبدالعزيز قنصوه، رئيسا لجامعة الإسكندرية.

- د جمال عبد الرحمن محمد علي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب.

- د سامح المراعي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- د جمال محمد شحاتة، عميدا لكلية التجارة جامعة القاهرة.

- د أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس.

- د سامح حمدي سرور، عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان.

- د ميرفت أمين قاسم، عميدا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية.

- د محمد عبدالحميد فايز، عميدا لكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية.

- د أمجد حامد عبدالرازق عمارة، عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية.

- د محمود محمد سليمان الجعيد، عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة.

- د نصر عبدالوهاب محمد، عميدا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.

- د كريم مصلح عيسى، عميدا لكلية آداب جامعة سوهاج.

- د عبدالحميد غلاب، عميدا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ.

- د بدر عبدالعزيز، عميدا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

- د حاتم السيد أمين، عميدا لكلية طب أسنان جامعة طنطا.

- د سحر عبدالستار إمام، عميدا لكلية الحقوق جامعة السادات.

- د محمد صالح هاشم حماد، عميدا لكلية العلوم الإدارية أكاديمية السادات.