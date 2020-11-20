أبو هشيمة يشارك في رعاية أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن قبل الشتاء

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أحمد جودة - القاهرة - شارك النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، في رعاية أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون مواطن قبل فصل الشتاء، والتي أطلقها صندوق تحيا مصر بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكلفة تتخطى المليار جنيه.

حضر حفل تدشين القافلة اليوم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشباب والرياضة، والإعلام، والتضامن الاجتماعي، ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما حضر الاحتفالية اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية.