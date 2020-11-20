انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنشر جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 العشرات من إعلانات الوظائف الشاغرة للشباب لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع والمكاتب، ونتابع على مصر فايف ومن خلال خدمة الوظائف الخالية عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020.

في متابعة مستمرة على مصر فايف لعرض احدث الوظائف اليومية والأسبوعية نتابع اليوم عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020، والتي تضمنت العديد من فرص العمل المتميزة لجميع المؤهلات من عمال ومترجمين وأمناء مخازن ومحاسبين وبائعين وسكرتارية وأطباء وصيادلة ومحامين وفنيين في مختلف التخصصات ومهندسين وسائقين و وظائف إداريه وموظفين استقبال وغيرها من الوظائف المتميزة، ونستعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع كالتالي:-

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

وظائف خالية بالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة. مطلوب سائقين لشركة تجارية كبرى. وظائف خالية بشركة أدوية كبرى. مطلوب محاسبين للعمل بشركة تجارية كبرى. وظائف خالية بمكتب محاماة بالمنيل الروضة. وظائف خالية بمطعم سياحي 5 نجوم. وظائف خالية بمكتب استشاري هندسي. مطلوب مهندسين ميكانيكا لشركة صناعية كبرى.

ونتابع الآن بالصور عرض جديد إعلانات جريدة الوسيم الأسبوعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 على مصر فايف.