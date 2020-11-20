أخبار مصرية

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

0 نشر
نور الهدى 0 تبليغ

  • 1/12
  • 2/12
  • 3/12
  • 4/12
  • 5/12
  • 6/12
  • 7/12
  • 8/12
  • 9/12
  • 10/12
  • 11/12
  • 12/12

انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تنشر جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 العشرات من إعلانات الوظائف الشاغرة للشباب لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع والمكاتب، ونتابع على مصر فايف ومن خلال خدمة الوظائف الخالية عرض اهم الوظائف المعلنة بجريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020.

في متابعة مستمرة على مصر فايف لعرض احدث الوظائف اليومية والأسبوعية نتابع اليوم عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020، والتي تضمنت العديد من فرص العمل المتميزة لجميع المؤهلات من عمال ومترجمين وأمناء مخازن ومحاسبين وبائعين وسكرتارية  وأطباء وصيادلة ومحامين وفنيين في مختلف التخصصات ومهندسين وسائقين و وظائف إداريه وموظفين استقبال وغيرها من الوظائف المتميزة، ونستعرض الآن اهم الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والمصانع كالتالي:-

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

  1. وظائف خالية بالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة.
  2. مطلوب سائقين لشركة تجارية كبرى.
  3. وظائف خالية بشركة أدوية كبرى.
  4. مطلوب محاسبين للعمل بشركة تجارية كبرى.
  5. وظائف خالية بمكتب محاماة بالمنيل الروضة.
  6. وظائف خالية بمطعم سياحي 5 نجوم.
  7. وظائف خالية بمكتب استشاري هندسي.
  8. مطلوب مهندسين ميكانيكا لشركة صناعية كبرى.

ونتابع الآن بالصور عرض جديد إعلانات جريدة الوسيم الأسبوعية اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 على مصر فايف.

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 1

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 2

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 3

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 4

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 5

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 6

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 7

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 8

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 9

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 10

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 11

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 20/11/2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا