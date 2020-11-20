انت الان تتابع تفاصيل خبر الحكومة تعلن رسمياً مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية والكافيهات والمطاعم والمستثنى من القرار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر مجلس الوزراء اليوم بياناً رسمياً حول مواعيد غلق وفتح المحلات والورش والمطاعم والمولات التجارية، وذلك من أجل القضاء على الفوضى وتحقيق الإنضباط في الشارع المصري، والحفاظ على وسلامة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك في ظل توقعات موجة ثانية محتملة.

مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية والورش والمطاعم والكافيهات

وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة التي تم إقرارها، والتي سيتم العمل بها رسمياً بدايةً من أو شهر ديسمبر المقبل، تم التوافق عليها في إجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة، وحضر الإجتماع بحضور ممثلين لمجلس النواب المصري ووزارة الإسكان والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وجاء مواعيد غلق وفتح المحلات والمولات التجارية والورش والمطاعم والكافيهات على النحو التالي:

أولاً| مواعيد فتح جميع المحلال التجارية، وكذلك المولات، من الساعة السابعة صباحاً والغلق في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بالنسبة لفصل الصيف، على أن يتم غلقها في العاشرة مساءً بفصل الشتاء.

ثانياً| تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً في اتلصيف، وتغلق الساعة 12 ليلاً في الشتاء.

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ثالثاً| تفتح جميع الورش والأعمال الحرفية الموجودة داخل الكتلة السكنية، في تمام الساعة 8 صباحاً وتغلق 7 مساءً في الصيف، وفي الشتاء تغلق 6 مساءً، ويستثنى الورش الموجودة على الطرق وكذلك محطات الوقود والورش التي تقدم خدمات عاجلة للمواطنين.

رابعاً| يستثنى من المواعيد المذكورة محلات البقالة والمخابز والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات.