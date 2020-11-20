انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المدارس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2020-2021، ولاسيما أنه يشغل العديد من أولياء الأمور والطلاب في ظل ارتفاع إصابات كورونا في مصر والعديد من دول العالم، وسوف نكشف في هذا المقال موعد امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تبدأ من يوم السبت الموافق 23 يناير القادم 2021، وأكدت الوزارة نه قد تم تحديد موعد الامتحانات وفق الخطة الدراسة للعام الدراسي الجاري، والذي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي للعام الجاري 2020-2021.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول هذا العام تُعتبر من أيام الدراسة الفعلية التي أعلنت عنها الخطة الزمنية، حيث أنها تتضمن نسبة الحضور المنصوص عليها في القانون.

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كما أشار وزارة التعليم أن إجازة نصف العام الجاري فمن المقرر أن تكون لمدة أسبوعين، حيث أنها تبدأ من يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتنتهي يوم الخميس 18 فبراير 2021، وأوضحت أن مواعيد الامتحانات السابقة تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية وكذلك اللغات والخاصة.